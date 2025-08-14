Fusões e aquisições em internet e TI tem retração de quase 6%

O setor de empresas de internet e tecnologia da informação apresentou, no primeiro semestre deste ano, um decréscimo de 5,60% em fusões e aquisições. A indústria apontou 320 operações de janeiro a junho, enquanto no mesmo período do ano passado, foram concretizadas 339 operações. Os dados são da pesquisa semestral da KPMG.
Das 320 operações concretizadas no setor no período, 209 foram domésticas, ou seja, realizadas entre brasileiras e 82 envolveram empresas não brasileiras adquirindo companhia estabelecida no país.
Também ocorreram negociações de brasileira adquirindo de estrangeiros outra estabelecida no exterior, empresas estrangeiras comprando, de estrangeiros, empresa estabelecida no Brasil e mais 2 transações envolvendo estrangeiras adquirindo, de brasileiros, empresa estabelecida no exterior.
As empresas brasileiras realizaram 739 operações de fusões e aquisições no primeiro semestre deste ano. Esse número representa uma queda de quase cerca de 5% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram concretizados 776 negócios.
O estudo apontou ainda que houve um aumento na quantidade de transações em que investidores estrangeiros compram empresas brasileiras. No primeiro semestre deste ano, foram 199 operações contra 178, no intervalo equivalente de 2024, um acréscimo de quase 12%.
O mesmo movimento aconteceu nas operações em que organizações brasileiras adquiriram outra estabelecida no exterior, passando de 47, nos primeiros meses do ano passado, para 58 este ano (23%).
Caldeira lança nova edição do Ebulição com foco em IA
Programa do instituto inclui mentorias voltadas a startups em estágio de traçãoInstituto Caldeira/Divulgação/JC
O Instituto Caldeira está com inscrições abertas até o dia 22 de agosto para a nova edição do Ebulição, programa de mentorias voltado a startups em estágio de tração. O início da jornada está previsto para 10 de setembro.
Com foco exclusivo em Inteligência Artificial (IA), a segunda edição de 2025 foi rebatizada como Ebulição IA, e vai contar com mentorias de especialistas de empresas como Dell Technologies, Nvidia e Oracle.
O programa é correalizado com o Sebrae RS, que fornece um incentivo de 50% nos custos para as startups do estado - mas empresas de todo o Brasil podem se inscrever.
O Ebulição é voltado a startups já operacionais, com produto validado, e que já demonstrem tração no mercado inserido. O objetivo da edição é desenvolver startups na adoção de soluções de IA que possam trazer ganhos de eficiência, redução de custos e diferencial competitivo de mercado.
A estrutura do programa inclui mais de 40 horas de conteúdo técnico e aplicado, dividido em quatro trilhas. São elas a de cultura de dados e fundamentos para a aplicação de IA; ganho de eficiência e redução de custos; Inteligência artificial no core do produto e cultura organizacional e time.
A programação termina em 17 de dezembro, com um Demoday em que as startups apresentam os resultados alcançados.
Durante o programa, as startups também são membros do Instituto Caldeira, com acesso a duas posições de trabalho no hub e à programação de eventos e conteúdos oferecidos pelo ecossistema.
Banritech Fly tem inscrições até o dia 17 de agosto
Meta é atrair empresas com soluções para desafios prioritários do bancoLUIZA PRADO/JC
A terceira edição do programa de aceleração do hub de inovação do Banrisul, o Banritech Fly, está com inscrições abertas até o dia 17 de agosto pelo site banrisul.com.br/banritech.
Voltada a impulsionar startups em estágio de operação, tração ou escala, com soluções prontas para alçar voo e impactar o mercado em maior escala, a iniciativa conta com o apoio do Tecnopuc - Parque Científico e Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs).
A participação não envolve custos nem qualquer tipo de contraprestação financeira por parte das startups.
Entre os requisitos para se candidatar, a empresa precisa ter propostas inovadoras em fase de operação, tração ou escala, com validação interna e/ou de mercado e atender a um ou mais dos seis desafios estratégicos mapeados junto a mais de 15 áreas do Banrisul.
As temáticas incluem Inteligência de Mercado, Agregador Financeiro PJ, Programa de Fidelidade e Garantia Tokenizada, Gestão de Imóveis e Performance Interna - todas conectadas às metas de eficiência, expansão, governança e experiência do cliente.
Cada startup pode se inscrever em até dois eixos temáticos.
Atos recebe Certificado de Ouro da SAP como parceira global
A Atos, player em transformação digital, recebeu o Certificado Ouro da SAP como Parceira Global de Operações, uma das únicas empresas no mundo a alcançar esse nível de certificação.
Já são 20 anos de cooperação entre as companhias na entrega de soluções.
A distinção, criada em 2004, reconhece o desempenho da Atos em critérios como qualidade, escopo e disponibilidade global na entrega de soluções SAP. O certificado foi entregue na sede da SAP em Walldorf, Alemanha, em uma cerimônia com executivos das duas empresas.
"Esta certificação reflete nossa dedicação a uma parceria sólida com a SAP. Trabalhamos continuamente para superar as expectativas dos clientes e entregar os melhores resultados possíveis", afirma o vice-presidente sênior da Atos e Head de Plataformas Digitais Inteligentes & Transformação, Chetan Manjarekar.