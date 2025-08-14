Antônio Prado celebra a Noite Italiana no fim de semana

Inicia neste sábado (16), a 43ª Noite Italiana de Antônio Prado, sob o tema “Da Itália ao Brasil: 150 anos de Sonhos e Conquistas”, em referência ao marco dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O público será recepcionado no Centro de Eventos pelas soberanas de Antônio Prado, a rainha Ingrid Lodi Barison e as princesas Amanda Falavigna e Ana Júlia Toresan Cavazzola, além dos conhecidos mascotes, o Nono Valentin e a Nona Valentina.

Serão mais de 25 opções no cardápio, servido à vontade nas duas noites, incluindo frango – à menarosto e a passarinho, polenta – frita, brustolada e mole (com molho de frango), pepino, pão, queijos - parmesão, colonial e coalho, salame e copa. Bolos, cucas, doces, biscoito colonial, grostoli, batata doce, merengue e frutas. As bebidas incluem vinhos, suco de uva, refrigerantes, água e café.

Além da gastronomia, a Noite Italiana se destaca pela animação. Serão quatro grupos musicais: Grupo Q’Balanço, Banda San Marino e Dirceu Pastori, (16); Grupo Q´ Balanço, Dirceu Pastori e Brilha Som (23). Haverá espaço kids com brinquedos e atividades supervisionado por monitores, para que as crianças possam se divertir enquanto os pais aproveitam a festa. O estacionamento é gratuito.

Segundo a presidente do evento, Claudia Maschio, desde 1981 a Noite Italiana celebra com orgulho a herança cultural dos imigrantes italianos. “Nesta edição, queremos reforçar o convite para que os gaúchos vivenciem a história da imigração italiana, resgatando e preservando seus costumes, valores e tradições”, afirma.

