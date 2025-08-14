Grupo Galpão apresenta dois novos espetáculos no Teatro Simões Lopes Neto

Neste mês, Porto Alegre recebe o Grupo Galpão, uma das mais importantes companhias de Teatro do Brasil, para a estreia de dois novos espetáculos nunca apresentados na cidade: Cabaré Coragem e (Um) Ensaio sobre a Cegueira.

Desta sexta-feira (15) até o dia 17 de agosto, a companhia mineira apresenta Cabaré Coragem, com direção de Júlio Maciel. Ao mesclar um repertório de músicas interpretadas ao vivo com números de variedades e danças, fragmentos de textos da obra de Brecht e cenas de dramaturgia própria, a peça convida o público a uma viagem sonora e visual.

Já nos dias 23, 24 e 25 de agosto, será a vez de (Um) Ensaio sobre a Cegueira, inspirado no romance do autor português José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1998, com direção e dramaturgia de Rodrigo Portella, e direção musical de Federico Puppi.

Os dois espetáculos serão realizados no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1089), às sextas e sábados, no horário das 20h, e aos domingos, às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 16,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro São Pedro.