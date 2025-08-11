Porto Alegre,

Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 17:38

Cia Stravaganza une teatro e gastronomia em espetáculo no Instituto Ling

Cia Stravaganza une teatro e gastronomia em espetáculo no Instituto Ling As apresentações acontecem dos dias 13 a 15 de agosto, e contará com uma experiência sensorial e imersiva de degustando de um jantar indiano em três tempos

Vilmar Carvalho/Divulgação/JC
A Cia Stravaganza apresenta o espetáculo Mritak – A Comédia da Vida em três sessões no Instituto Ling (João Caetano, 440). Uma vivência única em que teatro e gastronomia se encontram de forma sensorial e imersiva, Mritak traz uma reflexão divertida e provocadora sobre o sentido que damos à vida, e se desenrola ao longo de um jantar servido em três tempos (entrada, prato principal e sobremesa). A primeira apresentação é nesta quarta-feira (13), às 20h. Outras duas apresentações serão realizadas nos dias 14 e 15 de agosto, no mesmo horário.
Durante o espetáculo, o público é convidado a mergulhar no universo ritualístico dos personagens, guiado pelos sabores e aromas da culinária indiana. A narrativa é inspirada na inacreditável história real de Lal Bihari, um pequeno comerciante indiano que passa quase 20 anos tentando provar que está, de fato, vivo, após ter sido declarado morto pelos registros públicos de seu país. Os ingressos para a peça, o jantar em três tempos, incluindo água e chá gelado, custam R$ 140,00 podem ser adquiridos no site do Instituto.

