Espetáculo Adolescer completa 23 anos e retorna ao palco do Teatro CIEE

Com 23 anos de trajetória e mais de 3,6 milhões de público, a peça Adolescer retorna ao palco do Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861) nesta quarta-feira (13), às 20h, com uma nova versão, adaptada para a atualidade. A montagem reúne 11 atores em 25 cenas para entender, discutir e analisar o comportamento e as relações dos jovens da nova geração.

Em cena, estão o adolescente que se acha feio, o menino gótico, a menina que engravida precocemente, o pai gamer, a mãe que gosta de futebol e diversos outros personagens inspirados em pessoas reais. Intercalando momentos de leveza e de reflexão, a peça é costurada por coreografias assinadas por Thiago Fernandes e por uma trilha sonora que conta com algumas das canções interpretadas ao vivo pelo elenco. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Blueticket, com preços entre R$ 30,00 e R$ 100,00.