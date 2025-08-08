Teatro Nilton Filho prepara programação especial para o aniversário de 35 anos

O aniversário de 35 anos do Teatro Nilton Filho (Grão Pará,179) é no dia 23 de agosto, mas durante todo o mês a casa organizou uma programação especial. Com a curadoria dos diretores Hyro Mattos e Nilton Filho, o teatro criou um calendário de espetáculos para crianças e adultos.

A intenção é comemorar o aniversário de mais de três décadas reunindo algumas das peças da Cia de Teatro Construção e oportunizando que a data seja duplamente festejada, já que o teatro conseguiu se reerguer das mazelas da enchente graças à ajuda de amigos e um mutirão de limpeza de quase dois meses. A primeira atração é neste sábado (9), com a peça A Fada da Natureza, às 16h. Ingressos variam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e podem ser adquiridos na bilheteria da casa.

Confira a programação do Teatro Nilton Filho:

· 09 de agosto - 16h – A Fada da Natureza



· 09 (20h) e 10 de agosto (18h) – Em Briga de Marido e Mulher, SALVE-SE QUEM PUDER



· 16 de agosto - 16h – O Burrinho Chico Chico



· 23 e 24 de agosto - 16h - A Roupa Nova do Rei



· 30 (20h) e 31 de agosto (18h) – LISÍSTRATA – A Greve do Sexo