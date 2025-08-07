Novo romance de Daniel Tonetto será lançado na Livraria Santos

Neste sábado (9), Porto Alegre recebe o lançamento do mais novo romance do advogado e escritor Daniel Tonetto. A Cor que nos Separa, publicado pela Avec Editora, contará com uma sessão de autógrafos das 15h às 17h, na Livraria Santos da Galeria Casa Prado (Dinarte Ribeiro, 148). Antes de chegar à capital, a obra foi lançada em Santa Maria, no dia 5 de agosto, com sessão que reuniu leitores e resultou na venda de 1.337 exemplares em um único dia.

O livro é um retrato sensível de famílias, encontros e rupturas, ambientado no interior do Rio Grande do Sul e atravessado por gerações de personagens marcantes. Com narrativa que se estende de 1962 a 2062, a história tem como ponto de partida o nascimento de Stéfano Veras, um menino de inteligência rara, que cresce em uma fazenda marcada por hierarquias e tradições. Ao seu redor, diversas figuras compõem uma trama densa e cheia de nuances, que aborda temas como identidade, afeto, justiça e herança cultural. O exemplar será vendido no local por R$ 50,00.