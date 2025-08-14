Coletivo Recayd Mob se apresenta no Opinião este sábado

Neste sábado (16), às 23h, o Recayd Mob, um dos coletivos do trap que mais bombam na Internet brasileira, se apresenta no palco do Opinião (José do Patrocínio, 834). O grupo, que lançou três discos e já emplacou diversos hits, subirá ao palco da casa para mais uma edição da Boom Rap. Os lançamentos recentes do grupo aparecerão ao longo do set-list, como a faixa Senta Pros do Momento, a mais atual da banda, que debutou em fevereiro nos serviços digitais.

Conhecido há mais de dez anos por agregar artistas das mais diferentes vertentes, o Recayd Mob é formado por Jé Santiago, MC Igu, Dfideliz e Derek. Misturando a energia do trap com o lifestyle do hip hop, a banda vai incluir no repertório sucessos como Plaqtudum, Mlks de Sp e Flack Jack, que juntas bateram recordes e ultrapassaram a marca de 240 milhões de plays apenas no Youtube. Os ingressos estão em terceiro lote e podem ser adquiridos via plataforma Sympla por R$ 85,00.