Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz apresentam ritmos latinos nas Audições Comentadas de Música Erudita

Na terceira edição deste ano do Audições Comentadas de Música Erudita, os pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz convidam o público a mergulhar na riqueza cultural das sonoridades da América Central e do norte da América do Sul. Nesta quinta-feira (14), às 19h30min, no auditório do Instituto Ling (João Caetano, 440), eles vão mostrar como os países latinos se destacam pelas suas tradições musicais, com a forte influência indígena.

O encontro contará com palinhas ao vivo interpretadas ao piano. O repertório contempla obras de importantes compositores latinos, como o porto-riquenho José Enrique Pedreira, o peruano Theodoro Valcárcel, os colombianos Adolfo Mejía e Antonio Valencia, além dos venezuelanos Juan Bautista Plaza e Moisés Moleiro. Ainda serão abordadas peças que representam a diversidade musical do norte e do nordeste do Brasil, como maxixes, baiões e xaxados nas obras de Waldemar Henrique, Marlos Nobre e Heitor Villa-Lobos. Os ingressos custam entre R$ 19,80 e R$ 39,60 e estão disponíveis no site do Instituto.