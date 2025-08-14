Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Socorro para exportador prevê crédito de R$ 30 bi;
• Candiota 3 prepara planta de hidrogênio verde junto à operação de usina de carvão;
• No Caderno GeraçãoE, negócios tradicionais abrem novas operações em Porto Alegre.
Porto Alegre,
Publicada em 14 de Agosto de 2025 às 07:00