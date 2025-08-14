Taquara lança app e site para fomentar o turismo local

A cidade de Taquara acaba de ganhar novas ferramentas para fortalecer seu potencial turístico: o APP Turismo Taquara e o site: visitetaquara.com.br, . Ambos reúnem de forma prática e acessível informações sobre atrativos, roteiros, hospedagem, gastronomia e eventos do município. As ferramentas foram desenvolvidas pela empresa Prime Tecnologia e o APP já está disponível para download gratuito nas lojas de aplicativos.

A proposta é oferecer um mapeamento completo dos pontos turísticos da cidade, integrando rotas, agenda de eventos, história de monumentos e prédios históricos, além de indicar opções de hospedagem e alimentação. Com inteligência artificial e interface intuitiva, o app permite criar roteiros personalizados, ouvir conteúdos ao invés de apenas ler, filtrar eventos pagos ou gratuitos e até direcionar reservas para agências e empreendimentos locais.

O cadastro de empreendimentos, eventos, bem como da comunidade em geral é gratuito e pode ser feito diretamente no aplicativo. Todos os envios passam por análise da secretaria antes de serem publicados, garantindo qualidade e alinhamento à proposta de promoção da cidade.

Para uma experiência mais completa, o usuário pode criar uma conta e ter acesso ao histórico de visitas, avaliações e sugestões personalizadas. O app também conta com recursos de acessibilidade e suporte a oito idiomas.

O Turismo Taquara e o site contam com a parceria de entidades, empreendedores e a comunidade, e, serão amplamente divulgados, por meio de QRCodes espalhados em pontos estratégicos, como hotéis, padarias, restaurantes, postos de gasolina e pontos de táxis. A secretaria já trabalha em parceria com o Senac e o Senar para oferecer cursos de Turismo Rural e Atendimento ao Turista, capacitando empreendedores e modernizando a recepção dos visitantes.

Com materiais personalizados, roteiros temáticos e a criação de um selo “Turismo Taquara” para empreendimentos parceiros, a expectativa é que o APP se torne um canal de uso constante para moradores e visitantes que forem até a cidade do Vale do Paranhana.

