Confira as dicas de Sophia Andrade para investir no mercado de vinhos

trajetória dedicada ao universo do vinho. Sophia Andrade é editora de gastronomia há mais de 10 anos, com pós-graduação em enologia e uma Recentemente, a empreendedora inaugurou o Península, um bar de vinhos pensado para oferecer experiências enogastronômicas acolhedoras e de qualidade, valorizando pequenos produtores, rótulos autorais e uma curadoria que privilegia autenticidade e equilíbrio. Para aqueles que desejam investir no mercado, confira as dicas:

1. Qualidade do vinho: nem só gosto, nem só preço. Muitas vezes ouvimos o ditado 'vinho bom é o que você gosta', mas essa não é uma verdade absoluta. É claro que o gosto pessoal é importante, mas existem fatores técnicos que influenciam a qualidade e podem fazer toda a diferença na taça. Não basta olhar apenas para o valor de compra: um vinho mais caro nem sempre será superior . Vale observar o país de origem, o tipo de uva e até os métodos de produção. Por exemplo, vinhos importados podem conter mais conservantes e sulfitos que alguns rótulos nacionais.

2. Madeira no vinho: refinamento ou desastre. A madeira, quando bem utilizada, pode transformar um vinho. Assim como o vinho, ela também possui taninos, que durante o estágio em barrica se combinam e suavizam, resultando em menos adstringência, mais equilíbrio, melhor textura e uma evolução de aromas que valoriza o envelhecimento. No entanto, o uso inadequado pode comprometer todo o trabalho do produtor. Madeira de baixa qualidade ou excesso de tempo de contato podem gerar aromas e sabores artificiais.

3. Quando o vinho fala errado: reconhecendo defeitos na taça. Nem todo aroma estranho é charme. Cheiro de rolha molhada (Brett), vinagre (acetificação) ou ovo cozido (redução excessiva) são exemplos de defeitos que podem indicar problemas de produção, armazenamento ou transporte . Saber reconhecer evita que você confunda um defeito com característica.

4. Harmonização: mais química do que romance. A harmonização entre vinho e comida vai muito além de 'tinto com carne e branco com peixe' . É um jogo de equilíbrio entre peso, acidez, gordura, sal e doçura . Vinhos com acidez elevada, como um espumante brut, cortam a gordura de pratos mais untuosos. Já vinhos doces, como o Sauternes, criam contraste perfeito com pratos salgados ou picantes.

