Redes sociais são vitrine de negócios

Isadora Jacoby

14 Agosto 2025

Cada vez mais, o consumo é ditado por aquilo que se vê na tela do celular

Não é novidade que as redes sociais ocupam cada vez mais espaço na rotina das pessoas. Essa forte presença impacta a forma de consumo em diferentes segmentos, inclusive na gastronomia. É o que aponta uma nova pesquisa da Brazil Panels & Behavior Insights. O levantamento foi o tema do Viralizou desta semana, e o vídeo - produzido pela repórter Sarah Oliveira - está disponível nas redes sociais do GeraçãoE. Os dados mostram que 70,2% dos brasileiros já foram a um restaurante após vê-lo no Instagram, número que supera as indicações de amigos e familiares, responsáveis por influenciar 53,1% das decisões. Portanto, por mais que já seja dada a relevância das redes, os números ratificam a importância de encarar as plataformas digitais como uma extensão dos negócios. Contar com equipes dedicadas e especializadas para a produção de conteúdo é importante para conseguir transmitir a essência e os valores dos negócios também a distância. Além disso, os canais são aliados na hora de comunicar o serviço, como horários, valores e promoções. Confira o Viralizou nas redes do GE e em geracaoe.com para ter mais insights sobre o tema.