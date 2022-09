Autor do hino do Grêmio, Lupicínio Rodrigues tem busto inaugurado na Arena

Personalidade marcante da história do Grêmio e do Rio Grande do Sul, o cantor e compositor Lupicínio Rodrigues recebeu uma homenagem nesta terça-feira (20), antes da partida do Tricolor contra o Sport. Autor do hino do clube, o músico teve um busto inaugurado nos arredores da Arena do Grêmio, ao lado da Calçada da Fama, na esplanada oeste do estádio. A solenidade foi embalada pelo som do Trio In Lupi, banda de Porto Alegre conhecida por interpretar o trabalho do compositor, e atraiu dezenas de torcedores. Nascido na capital gaúcha, Lupicínio compôs, em 1953, a marcha para o cinquentenário do clube, que em pouco tempo foi adotada pelos torcedores e se tornou o Hino Oficial do Grêmio. O compositor faleceu em 1974, perto de completar 60 anos de idade.