Telescópio James Webb captura imagem inédita de Netuno e seus anéis

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgou nesta quarta-feira (21) uma imagem de Netuno (foto), planeta mais distante do Sol no Sistema Solar, capturada pelo Telescópio James Webb. A foto revela os anéis do corpo celeste como nunca registrados antes, identificando, inclusive, alguns que ainda não haviam sido vistos. Outros anéis não tinham imagens divulgadas desde o sobrevoo da Voyager 2, em 1989. Além disso, a imagem mostra as faixas de poeira mais fracas do planeta. Descoberto em 1846, Netuno está localizado 30 vezes mais distante do Sol que a Terra. A essa distância extrema, o astro é tão pequeno e fraco que o meio-dia em Netuno é semelhante a um crepúsculo no nosso planeta.