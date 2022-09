Iranianos protestam após morte de mulher presa por não estar usando véu

Cinco pessoas foram mortas no Irã nessa segunda-feira (19), durante protestos pela morte de Mahsa Amini, que tinha 22 anos e entrou em coma após sua prisão em Teerã, pela polícia da moral. Além dos protestos pelas ruas, na internet a hashtag #Mahsa_Amini alcançou cerca de 1,5 milhão de menções no Twitter, com pessoas do mundo inteiro, mas principalmente do Irã, mostrando sua indignação e revolta com o caso de Mahsa, que acabou morrendo. Na segunda, outras mulheres também foram detidas pela polícia moral, que desde a revolução islâmica exige que elas cubram seus cabelos com véu e usem vestimentas especificas em público.