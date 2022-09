Lajeado ganha franquia de loja de móveis de 316m²

Com mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil, a Todeschini aterrissou em Lajeado, no Rio Grande do Sul, dando continuidade ao movimento de expansão de sua presença dentro do território nacional. Atuando no mercado moveleiro há mais de oito décadas, a marca inaugurou na cidade um showroom conceito de 316m², que oferecerá todos seus novos lançamentos e tendências. Localizada na avenida Piraí, nº 300, no bairro São Cristóvão, a loja tem projeto assinado pelo escritório Vasquez Arquitetos, responsável pela padronização de todas as unidades.