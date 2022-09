Voluntários recolhem 302 quilos de resíduos em parque de Porto Alegre

Uma ação de voluntariado no último fim de semana recolheu 302 quilos de resíduos sólidos que estavam no Parque Chico Mendes, em Porto Alegre. A iniciativa foi da Braskem, e contou com 22 colaboradores e convidados. Com foco na reciclagem e na economia circular, a ação teve o apoio da organização Limpa Brasil, que ajudou a coletar resíduos e destinou para uma cooperativa de reciclagem da Capital. A iniciativa integra a WeCARE Week 2022, Semana Global de Voluntariado, que acontece até o dia 25 de setembro. A campanha ocorre simultaneamente no Brasil, México, Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Singapura - países onde a companhia está inserida. No Brasil, a Semana Global de Voluntariado acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, além do Rio Grande do Sul.