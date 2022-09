Voluntários realizaram ação na Orla do Guaíba no Dia Mundial da Limpeza

O Projeto Nadando pelos Cartões Postais realizou no sábado (17) uma ação na Orla do Guaíba, em Belém Novo, Zona Sul de Porto Alegre. Na data é comemorado o Dia Mundial da Limpeza. A iniciativa, que teve o apoio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmae), contou com a participação de 150 voluntários de vários segmentos da sociedade que recolheram todo o tipo de lixo das margens do Guaíba e até dentro da própria água (foto). ”Saltamos de 30 para mais 150 pessoas este ano. Queremos cada vez mais conscientizar a população para manter o grande cartão postal da cidade, o nosso Guaíba, sempre limpo”, destacou o nadador e organizador do evento Francismar Siviero. Grupos comunitários, crianças e famílias participaram da limpeza. O grupo também doou alimentos para a Casa Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.