Oito netos da rainha Elizabeth fazem vigília em funeral

Todos os oito netos da rainha Elizabeth II ficaram em uma vigília silenciosa ao lado de seu caixão neste sábado (17), seguindo o exemplo do rei Charles III e seus irmãos na noite anterior, e encerrando outro dia em que milhares esperam para prestar homenagem à monarca que morreu em 8 de setembro. Muitos se amontoam na fila em meio a esperas que se estendem por até as 16h, resistindo à noite mais fria de Londres em meses. Uma multidão querendo se despedir entra no Westminster Hall, onde o caixão da rainha está exposto, envolto em seu estandarte real e coroado com uma coroa cravejada de diamantes. Os netos William e o príncipe Harry, filhos de Charles, juntaram-se aos filhos da princesa Anne, Zara Tindall e Peter Philips, às filhas do príncipe Andrew, princesa Beatrice e princesa Eugenie; e os dois filhos do príncipe Edwar, Lady Louise Windsor e James, Visconde Severn (foto). William, agora o herdeiro do trono, ficou de pé com a cabeça baixa na cabeceira do caixão e Harry ao pé.