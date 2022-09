Presidente da Comissão Europeia é homenageada na 'Caminhada dos Bravos' de Kiev

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi homenageada com uma placa na Caminhada dos Bravos, de Kiev. A rua conta com os nomes das pessoas que lutaram ao lado de Kiev contra a Rússia. A premiê visitou a capital ucraniana nesta quinta-feira (15), o que indica uma proximidade com o povo e as instituições da Ucrânia e o caminho do país para a adesão à UE. Von der Leyen ainda foi condecorada com a medalha de primeira classe da Ordem de Jaroslav, o Sábio (um dos maiores prêmios para aqueles que se distinguiram pelos serviços prestados ao Estado e ao povo ucraniano), entregue pelo próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. "Tomo em nome dos milhões de europeus que apoiam a Ucrânia, acho que é um belo símbolo do vínculo entre a Ucrânia e a União Europeia", disse a presidente em discurso ao lado de Zelensky.