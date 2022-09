CBF anuncia bola especial do Outubro Rosa para jogos do Brasileirão

Dias antes do início de outubro e das campanhas características deste mês - de conscientização para o controle dos cânceres de mama e de colo de útero -, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou uma bola especial para lembrar da data. Assim, as rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro do próximo mês serão disputadas com a Bola CBF Nike Brasil Flight 2022 – Especial Outubro Rosa. Os primeiros jogos serão os da rodada 29, no fim de semana que começa dia 1°. O modelo tem a cor branca e formas geométricas em diferentes tons de rosa (foto), uma personalização especial da bola do Brasileirão deste ano. O Outubro Rosa é uma data lembrada para compartilhar informações e promover o controle das doenças, além de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce e proporcionar maior acesso a serviços de diagnóstico e tratamento.