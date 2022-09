Shopping de Canoas abre vagas de estacionamento exclusivas para autistas

Vagas de estacionamento exclusivas para clientes autistas. Essa é a novidade do Park Shopping Canoas, que abriu espaços para serem utilizadas tanto por motoristas quanto pelas famílias com algum integrante no espectro. Os locais estão identificados com o símbolo mundial do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no chão e na placa (foto), e ficam na parte coberta do estacionamento. Além disso, a praça de alimentação também possui uma área reservada com sinalização nas mesas para as pessoas que possuem - localizada entre o KFC e o Velho Casarão. Uma pesquisa realizada pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas Habilidades (FADERS) revelou que, no Rio Grande do Sul, pelo menos 4.074 gaúchos estão, em algum grau, no espectro autista.