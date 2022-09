Tribunal de Justiça do RS adota iluminação amarela para alertar sobre a prevenção ao suicídio

A sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) em Porto Alegre (foto) ficará iluminada com a cor amarela até o próximo domingo (18) para alertar a população sobre a prevenção ao suicídio e a importância da manutenção da saúde mental. A iniciativa faz iniciativa faz parte da Campanha Setembro Amarelo, mês que conta com diversas ações relacionadas à saúde mental. Desde 2003, o dia 10 de setembro marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Além do TJRS, outros locais em Porto Alegre, como o estádio Beira-Rio, e em outras cidades, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, também ficaram com a iluminação amarela. Segundo especialistas da USP, o Brasil está entre os países que mais apresentam pessoas ansiosas (63%) e depressivas (59%).