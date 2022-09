Com carreira extensa, artista veterana Sheryl Lee Ralph vence primeiro Emmy da carreira

Ocorreu nesta segunda-feira (12) a 74ª edição do Emmy, maior prêmio para séries de TV nos Estados Unidos, e um dos destaques da noite foi a vitória de Sheryl Lee Ralph como melhor atriz coadjuvante em série de comédia por Abbott Elementary, na qual interpreta uma professora de escola pública na Filadélfia. Ela foi aplaudida de pé após cantar trecho de Endangered Species, da cantora de jazz Dianne Reeves: “Eu sou uma espécie ameaçada, mas não canto nenhuma canção de vítima. Eu sou uma mulher, eu sou uma artista, e eu sei onde minha voz pertence”. Aos 66 anos, essa foi sua primeira indicação. Com carreira extensa no teatro, cinema, televisão e música, ela protagonizou a primeira montagem do musical Dreamgirls na Broadway em 1982, no papel feito por Beyoncé no cinema. Dentre seus outros trabalhos estão a vilã Madame Morrible no musical Wicked e o álbum In the Evening, com a música-título atingindo sexto lugar na lista de mais tocadas em discotecas dos EUA em 1984.