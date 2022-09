Gurias Coloradas derrotam São Paulo e vão à final do Brasileirão pela primeira vez

O time de futebol feminino do Inter vem se destacando cada vez mais no cenário nacional. Nesta segunda-feira (12), as Gurias Coloradas eliminaram o São Paulo, no Morumbi, por 1 a 0, e garantiram uma vaga inédita na final do Brasileirão Feminino A1. No jogo de ida, no Beira-Rio, as equipes empataram em 1 a 1. Neste jogo da volta da semifinal, a vitória veio em uma partida complicada, que contou com uma defesa de pênalti da goleira Mayara, do Internacional. O gol da classificação foi um voleio da atacante Maii Maii. Agora, as Gurias Coloradas terão que enfrentar o Corinthians em dois confrontos para garantir o título. O primeiro será neste domingo (18), às 11h, no Beira-Rio, e o segundo no domingo seguinte (24), às 14h, na Arena Corinthians. Ambos finalistas estão garantidas na Libertadores do ano que vem.