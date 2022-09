Telescópio James Webb captura primeiras imagens da Nebulosa de Órion

O telescópio espacial James Webb capturou as primeiras imagens da Nebulosa de Órion, que deixou astrônomos "impressionados", segundo revelou uma equipe de pesquisa internacional, na segunda-feira (12). Mais de uma centena de cientistas, de 18 países diferentes, esteve envolvida no projeto que fotografou a formação em alta definição. Uma nebulosa é uma espécie de "berçário de estrelas", em que a poeira cósmica que compõe esse corpo celeste se aglutina e pode dar origem à uma nova estrela. Neste caso, como o nome sugere, a nebulosa está localizada na constelação de Órion, a 1.350 anos-luz da Terra, em um ambiente de criação semelhante ao em que o Sistema Solar foi formado, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Para Edwin Bergin, chefe do departamento de astronomia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, as novas imagens são importantes para "compreendermos o ciclo completo do nascimento estelar". A captura foi feita como parte do programa Early Release Science, que inclui instituições como o Centro Nacional Francês para a Pesquisa Científica, a Universidade Western do Canadá e a Universidade de Michigan. "Estamos surpresos com as impressionantes imagens da nebulosa de Órion", declarou Els Peeters, astrofísico da Universidade Western, em um comunicado.