França tem calor recorde para setembro e incêndios se intensificam

A França atingiu temperaturas recordes para setembro, com o termômetro chegando 39,1°C em Mont-de-Marsan, no sudoeste do departamento de Landes, e 39°C nas proximidades de Dax. Já na capital regional Bordeaux, a temperatura chegou a 37,5°C - superando a mais alta registrada anteriormente em setembro, de 37°C em 1987. O calor intenso causou uma série de incêndios que continuam a assolar a região sudoeste. Nesta segunda-feira (12), bombeiros lutavam para conter as chamas nos arredores ocidentais de Bordeaux (foto). O fogo já havia coberto entre 320 e 350 hectares de vegetação e floresta, e causado a evacuação de cerca de 200 pessoas locais como precaução, segundo a mídia francesa. Esse foi o verão mais quente já registrado na França, com temperaturas médias 2,3°C acima da norma.