Rio Grande inaugura primeiro coworking público da Zona Sul do Estado

A partir desta segunda-feira (12), profissionais autônomos e empreendedores do município de Rio Grande podem utilizar o primeiro coworking público da Zona Sul do Estado. O espaço foi inaugurado na sexta-feira (9) no Chalé 10 do Mercado Público Municipal. O ambiente estava sem uso e foi totalmente revitalizado.

O local conta com 14 estações de trabalho coletivas, uma sala de reuniões e um mini auditório, além de acesso gratuito à internet via wi-fi. As cadeiras foram reaproveitadas a partir de antigas classes e cadeiras das escolas municipais, que seriam descartadas, enquanto as madeiras foram doadas pelo Ibama, sendo usadas também para revitalizar outros espaços. O local funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. A reserva pode ser feita pelo WhatsApp: (53) 99120-5487.