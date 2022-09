William e Harry aparecem juntos em homenagens à Rainha Elizabeth II

Os príncipes William e Harry e as respectivas esposas, Kate e Meghan, apareceram em público lado a lado na tarde deste sábado (10) em frente ao Castelo de Windsor, em Londres. Os quatro observaram as homenagens feitas à Rainha Elizabeth II, que morreu na quinta-feira (8). Buquês de flores, cartões, fotos e balões foram deixados pelos súditos no local. Os quatro conversaram com o público que estava no local. Segundo o jornal The Guardian, essa seria a primeira vez que todos são vistos juntos desde o Dia da Commonwealth em 2020. William, agora príncipe de Gales, divulgou uma carta dizendo que o mundo “perdeu uma líder extraordinária” enquanto ele perdeu a “vovó”. “Ela esteve ao meu lado nos meus momentos mais felizes. E ela esteve ao meu lado nos dias mais tristes da minha vida”, disse no texto. Neste sábado, Charles foi proclamado oficialmente rei do Reino Unido , em uma cerimônia transmita pela primeira vez ao vivo.