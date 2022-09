Morte da Rainha Elizabeth II gerou comoção pelo mundo todo

A morte da monarca britânica, Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, tendo o reinado mais longo do Reino Unido, gerou comoção mundial. Nessa quinta-feira (8), a rainha foi colocada sob cuidados médicos e gerou preocupação nos médicos e no povo britânico. Em seguida, a troca de guarda de Londres foi cancelada, devido ao estado de saúde da monarca. Com quadros e flores em sua homenagem expostos pelas ruas, líderes de vários países prestaram suas condolências. No Brasil, o governo brasileiro lamentou a morte de Elizabeth em perfil oficial, e o presidente Jair Bolsonaro decretou luto de três dias no País.