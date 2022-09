Marta tem estátua de cera inaugurada no Museu da Seleção Brasileira

O Museu da Seleção Brasileira, localizado no Rio de Janeiro, passa a contar com uma rainha e um rei a partir desta quinta-feira (8). Maior jogadora de futebol de todos os tempos, Marta ganhou uma estátua de cera em tamanho real (foto) - anteriormente, apenas Pelé havia recebido essa homenagem. "Não existe rei sem rainha, não é?", brincou Marta, em entrevista concedida após a inauguração da estátua. A obra foi produzida em Londres e contou com o trabalho de cerca de 30 artesãos - mesma equipe que fez a estátua de Pelé. Eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta afirmou ainda, na inauguração de sua réplica, que espera estar na próxima Copa do Mundo, marcada para acontecer entre julho e agosto de 2023, quando ela vai ter 37 anos. A atleta esteve de fora da última Copa América, vencida pelo Brasil e disputada em julho deste ano, devido a uma lesão no joelho esquerdo.