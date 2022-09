Após abertura de cratera, obra na Loureiro da Silva é entregue

Uma, em Porto Alegre, no início do mês de agosto. Na ocasião, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) explicou que uma canalização pluvial de 600 milímetros de diâmetro instalada a 2,5 metros de profundidade se rompeu, causando o afundamento do asfalto. As obras de reconstrução de redes foram finalizadas nesta terça (6) e o trânsito foi liberado. Equipes do Dmae concluíram o conserto da rede pluvial rompida na avenida Loureiro ainda na sexta, e no sábado foram realizados o reaterro e compactação da vala com fechamento do buraco. Após, a equipe de repavimentação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) finalizou com a camada asfáltica. Para o andamento dos trabalhos a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) manteve até o final da tarde da terça-feira o bloqueio na avenida Loureiro da Silva entre a Câmara de Vereadores e a rótula da Edvaldo Pereira Paiva com avenida João Goulart.