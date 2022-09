Congresso Nacional recebe iluminação especial do Bicentenário da Independência

Em meio à Semana da Pátria e na véspera do Bicentenário da Independência do Brasil, que será nesta terça-feira (7), o Congresso Nacional recebeu uma iluminação especial em verde e amarelo. Além das luzes em alusão à bandeira nacional, a fachada dos prédios da Câmara e do Senado também recebe uma projeção mapeada de frases e imagens comemorativas sobre as duas datas. A iluminação colorida ocorre entre os dias 1º e 8 de setembro, de 18h às 20h. Já as projeções de sentenças de celebração ao feriado são exibida entre 1º e 7 deste mês, das 20h à meia noite.