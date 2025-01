Morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, a escritora

Marina Colasanti.

A causa da morte não foi divulgada, mas ela já vinha com a saúde debilitada. O corpo da escritora será velado no salão nobre da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, em cerimônia restrita a parentes e amigos. Era casada com o poeta Affonso Romano de Sant'Anna e deixa duas filhas. Marina Colasanti escreveu mais de 70 livros adultos e infantojuvenis e recebeu diversos prêmios por suas produções, incluindo o Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras. No ano passado, foi homenageada como personalidade literária pelo Prêmio Jabuti. Seu primeiro livro, Eu Sozinha, foi publicado em 1968. Em 2017, foi lançada sua última obra: Tudo Tem Princípio e Fim. Nascida na cidade de Asmara, então capital da Eritréia, Marina também viveu na Líbia e na Itália, antes de emigrar com a família para o Rio de Janeiro na década de 1940. Marina fazia parte de uma família de escritores e artistas e estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Além de escrever, também ilustrou muitas de suas obras. Ela trabalhou no Jornal do Brasil e na Editora Abril e continuou colaborando como colunista e cronista para diversos veículos ao longo de sua carreira. Também apresentou programas na extinta TVE e traduziu diversas obras italianas para o português.

Com repertório que transita entre standards do jazz, clássicos da bossa nova e composições autorais, o

Flávio Trino Jazz Trio

sobe ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) nesta quinta-feira (30), às 21h. Ingressos entre R$ 15,00 e R$ 40,00 no Sympla. Com Adelamir Neto (baixo) e Dado Silveira (bateria) ao lado do guitarrista Flávio Trino, o conjunto incluiu no setlist interpretações de canções como Cantaloupe Island (Herbie Hancock), Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinícius de Moraes) e até o tema do desenho Flintstones. Também estão presentes composições próprias, como Deu Carioca no Lance.

Uma das estrelas do hip hop nacional na atualidade,

Ebony

vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. A cantora, que em 2023 lançou o seu segundo trabalho de estúdio, subirá ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira, às 21h, para mostrar os melhores momentos de Terapia e outras faixas relevantes da sua carreira. Vencedora do Prêmio Genius Brasil 2019 na categoria Revelação, a artista carioca já concorreu ao Grammy Latino e tem chamado ainda mais a atenção desde que a faixa Espero que Entendam chegou ao streaming, há dois anos, questionando o machismo dentro do rap. Pensamentos Intrusivos, 100 Mili, Festa do Pijama, 8KG e o single recente 24hrs são alguns dos destaques da sua obra.