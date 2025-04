Série B - Pela 1ª rodada da competição, teve: Goiás 1x0 Amazonas, Paysandu 1x2 Athletico-PR e Criciúma 1x2 Operário, na sexta; Coritiba 1x0 Vila Nova, CRB 1x0 Chapecoense e América-MG 1x0 Botafogo-SP. Os jogos entre Ferroviária x Remo, Volta Redonda x Cuiabá e Avaí x Novorizontino não haviam encerrado até o fechamento desta edição. Hoje tem Atlético-GO x Athletic, às 19h. Futebol feminino - A seleção brasileira perdeu para os Estados Unidos no sábado, em Los Angeles, por 2 a 0, em amistoso. O encontro entre as duas equipes foi o primeiro duelo após o revés do Brasil para os Estados Unidos (1 a 0) na final olímpica do ano passado, nos Jogos de Paris. A Canarinho volta a campo contra as norte-americanas amanhã, às 23h30min, em San José. Os dois jogos são preparatórios para a Copa América, principal competição do ano, em julho, no Equador. CBF - A entidade emitiu uma nota ontem para explicar a proibição de subida na bola, informada por uma circular da comissão de arbitragem. Segundo o comunicado, a instrução aconteceu diante de uma orientação feita pela Conmebol aos árbitros do quadro da Fifa. Quem subir na bola durante o jogo deve levar cartão amarelo, de acordo com a definição trazida pela CBF ao Brasil - mencionando agora a Conmebol. Campeonato Francês - O PSG conquistou a competição com antecedência neste sábado na vitória por 1 a 0 diante do Angers, no Parque dos Príncipes. Um empate bastava para que o time de Luis Enrique ficasse com o troféu. Com os três pontos, a equipe parisiense chegou aos 74 pontos, com 24 pontos de frente para o Monaco, vice-líder com 50. Já o Angers é o 14° colocado com 27 pontos e luta contra a degola na competição. Corinthians - O Timão anunciou no início da tarde deste domingo que o atacante Memphis Depay e o meia Igor Coronado ficaram fora da viagem para a Colômbia, onde o time enfrenta o América de Cali, amanhã, às 21h30min, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Surfe - Luana Silva encarou Caitlin Simmers, líder do ranking e atual campeã mundial, de 19 anos, neste sábado. A brasileira não conseguiu superar a melhor surfista do planeta e foi eliminada nas oitavas de final da quarta etapa do Circuito Mundial de Surfe. Ela era a última representante feminina do País na competição.