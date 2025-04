A Orquestra de Câmara da Ulbra dará início à nova temporada da série

Domingo Clássico,

fundada há mais de duas décadas. A primeira apresentação gratuita de 2025 será realizada no domingo, às 19h, na Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280), com a regência do maestro Tiago Flores. Em sua primeira parte, o concerto contará com três peças, assinadas por diferentes compositores clássicos e contemporâneos. Além da obra Simple Symphony do compositor britânico Benjamin Britten, que será o número de abertura, também serão interpretados o Prelúdio da Bachianas Brasileiras nº 4, de Heitor Villa-Lobos, com o Frevo, do compositor e violonista brasileiro Arthur Barbosa. Após o intervalo, a Orquestra interpretará a obra Quadros de uma Exposição, de Modest Mussorgsky. Este trabalho, por sua vez, contará com um arranjo posterior do compositor R. G. Patterson.

O Farol Santander de Porto Alegre (rua Sete de Setembro, 1.028) dará início à segunda temporada do projeto Farol.live na noite deste domingo. A partir das 19h, a banda

Azymuth,

conhecida por suas canções que mesclam ritmos brasileiros com sonoridades do jazz, estará no palco do espaço. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, nos valores de R$ 15,00 e R$ 30,00. A performance deste domingo é duplamente especial para o trio Azymuth, que em 2025 está comemorando o aniversário de 50 anos do lançamento do seu primeiro álbum. No repertório, além de incluir faixas icônicas deste disco, também serão apresentados alguns dos maiores sucessos de sua trajetória, como as faixas Linha do Horizonte, Melô da Cuíca, Partido Alto, Voo sobre o Horizonte e Jazz Carnival.

O Parque Harmonia de Porto Alegre será palco para um concerto gratuito com duas lendas da Música Popular Brasileira.

Adriana Calcanhotto e Nando Reis

vão estar na capital gaúcha neste domingo, às 17h, para apresentar canções dos seus dois shows mais recentes: Voz & Violão e Nando Hits. A apresentação de abertura será do grupo Ngoma - Tambores da Bonja, projeto sociocultural que conta com participação do cantor e compositor Thiago Ramil. Na apresentação de seu show Voz & Violão, a compositora gaúcha Adriana Calcanhotto estará acompanhada pela Orquestra Theatro São Pedro, regida pelo maestro Evandro Matté. O cantor Nando Reis, por sua vez, pretende contemplar sua trajetória musical de mais de quatro décadas, cantando alguns dos maiores sucessos de sua carreira. A organização do espetáculo é do projeto Vivo Música.