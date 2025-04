Até os esqueletos podem ter um certo charme

Porto Alegre tem alguns esqueletos espalhados por aí. O mais famoso deles, o Esqueletão, fica no Centro Histórico e passa por processo de demolição. Mas há outros menos conhecidos e que perambulam há tanto tempo que a população se acostuma com suas presenças, e deixa de enxergá-los. Um deles é velho conhecido do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, onde, no andar térreo, funciona até uma padaria. Há quem diga que a estrutura inacabada dá um charme para a esquina.



Hospital reformado na Capital

Será apresentada hoje a reforma e revitalização do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Por cerca de 10 meses de intensos trabalhos, envolvendo diariamente mais de 30 profissionais, o processo de execução revitalizou mais de 70% da estrutura da unidade hospitalar. O HBMPA conta com 102 leitos e dois novos serviços: Hemodinâmica e Terapia Endovascular.

Vagas gratuitas para cursos

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, o Senac-RS ofertará mais de 4,5 mil vagas gratuitas em cursos técnicos presenciais e a distância (EAD). As oportunidades abrangem áreas de alta demanda no setor de comércio de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Sul, como gestão, negócios, saúde, tecnologia e turismo, entre outras. O lançamento será amanhã, às 8h30min, com café da manhã servido no auditório da sede do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

Prova de corrida com estrelas internacionais

A prova New Balance 42K Porto Alegre reunirá o Brasil e o mundo nas ruas da capital gaúcha no dia 27 abril. O evento contará com atletas internacionais que farão parte da elite da prova. No feminino, serão três concorrentes da Etiópia (Tiringo Mulu, Tadesu Tafa Weka e Haregeweyni Alemayehu) e uma do Quênia (Hellen Chepkorir). No masculino, quatro países estarão representados: Espanha (Chakib Latrache e Abdelaziz Nourddine); Marrocos (Mohamed El Talhaoui); Quênia (Isaack Kipkorir e Stephen Kipkech) e Etiópia (Gosa Bogale Seyoum e Haftu Demeke Agezew).

A semana será animada em Porto Alegre com mais uma edição do South Summit. O evento, que começa na quarta-feira, no Cais, atrai muitos estrangeiros.

Nova técnica de cirurgias mamárias

O lançamento nacional de uma nova técnica para cirurgias mamárias, com aula para 40 cirurgiões, será em Porto Alegre. Um procedimento apresentará a inovação que promete transformar a cirurgia plástica de mamas, trazendo um conceito que valoriza a preservação do tecido mamário e eleva os resultados a um novo patamar. A atividade está agendada para o próximo dia 12, na clínica Dominique.

Coração que faz toda diferença

