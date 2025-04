Obra de Trindade Leal é a temática de nova exposição da Casa da Memória Unimed

Uma mostra que homenageia a obra do artista Trindade Leal segue aberta para visitação gratuita na Casa da Memória Unimed Federação/RS (rua Santa Terezinha, 263) até o dia 3 de maio. A exposição, realizada com o apoio da firma de advocacia Rafael Pandolfo Advogados Associados, também cumpre o papel de reforçar a conexão entre a arte e o direito, especialmente no processo de preservação de bens culturais. A mostra conta com uma série de cerca de 100 peças, que variam entre pinturas, gravuras e desenhos realizados pelo artista. O horário de visitação é das 13h às 18h, de segundas à sextas-feiras.