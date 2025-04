Casa de Cultura abre inscrições para Projeto Educativo de 2025

Estão abertas, até o dia 21 de abril, as inscrições de propostas para a edição de 2025 do Projeto Educativo da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Os projetos selecionados terão a possibilidade de fazer parte das 15 oficinas e seis cursos livres que constituem a programação da CCMQ, entre os dias 27 de maio e 31 de outubro. Para candidatar uma iniciativa gratuitamente, é necessário preencher um formulário, disponível nas redes sociais da instituição. Os projetos inscritos devem ser focados, especialmente, em processos que abordam temáticas e conteúdos de Educação Patrimonial. Esse eixo conceitual, destacado pela CCMQ nesta edição do projeto, tem como objetivo promover a valorização e a preservação do patrimônio cultural por parte dos jovens, seja na conservação de bens materiais, ou através da transmissão de práticas e saberes tradicionais.Tematicamente, serão aceitas propostas de oficinas e cursos em múltiplas áreas, como a antropologia, a arquitetura, as artes visuais, o cinema e vídeo, o circo, a dança, a história da arte, a história, a literatura, as multilinguagens, a museologia, a música, a performance e o teatro.