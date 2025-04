Mais de 100 mil visitantes devem visitar o Complexo Cristo Protetor de Encantado até maio

Inaugurado neste domingo (6), o complexo Cristo Protetor de Encantado deve receber 100 mil visitantes até o início de maio, segundo uma estimativa divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul. Localizado no topo do Morro das Antenas - 400 metros acima do nível do mar -, o monumento começou a ser construído em julho de 2019. A estátua, que conta com altura total de 43,5 metros, supera o Cristo Redentor do Rio de Janeiro de 38 metros.



Na mão direita do Cristo, a marca de pregos, conforme os registros bíblicos. Aos pés, uma placa com o nome de centenas de doadores responsáveis pela obra. No entanto, o elevador até o coração do monumento ainda não está liberado para uso em função de infiltrações. O espaço ainda conta com uma placa em agradecimento à família de Aida Protto pela área cedida de 7.617,81 m².



“Com o passar do tempo, novas estruturas foram criadas para ampliar o espaço da fé”, explica o empresário Robison Gonzatti, presidente da Associação Amigos de Cristo, responsável pela execução da obra.

• LEIA MAIS: Emoção e expectativa de retomada marcam inauguração do Cristo Protetor de Encantado



Além da estátua, o Complexo Cristo Redentor conta com espaços como uma capela envidraçada em meio a mata, velário, fonte, mirante com vista para o centro de Encantado e lojas de souvenirs e alimentos. Já o Jardim do Acolhimento, espaço de contemplação em meio à natureza, ainda está em obras.



A capela, destinada a São João Batista Scalabrini, marca os 120 anos da sua passagem por Encantado. O relicário conta com fragmentos ósseos de Scalabrini e um fragmento retirado da mão direita do Cristo Protetor e abençoado pelo Papa Francisco ainda em agosto de 2023.



A família Ireni Pacheco chegou antes das 9h deste domingo (6) para celebrar seu aniversário de 62 anos da mãe, Élida Pacheco. “Era o sonho dela. A cidade, realmente, é encantada. Todos são muito acolhedores e os espaços são lindos.



O complexo tem rampas de acessibilidade, piso podotátil e placas com informações em Braille em três idiomas: português, espanhol e inglês. Para o público com dificuldades de locomoção, haverá carrinhos elétricos. A estruturação incluiu a pavimentação de uma via de acesso de 2,4 km, com investimento de R$ 8,5 milhões do governo do Rio Grande do Sul.



Segundo a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), entre 2020 e 2022, foram inaugurados 1.172 empreendimentos turísticos na região, com a criação de 2.044 postos de trabalho. Os dados incluem desde hotéis e restaurantes até micro e pequenos negócios, como artesanato e produção rural, integrados à cadeia do turismo. Além da estátua, o Complexo Cristo Redentor conta com. Já o Jardim do Acolhimento, espaço de contemplação em meio à natureza, ainda está em obras.A capela, destinada a São João Batista Scalabrini, marca os 120 anos da sua passagem por Encantado. O relicário conta com fragmentos ósseos de Scalabrini e um fragmento retirado da mão direita do Cristo Protetor e abençoado pelo Papa Francisco ainda em agosto de 2023.A família Ireni Pacheco chegou antes das 9h deste domingo (6) para celebrar seu aniversário de 62 anos da mãe, Élida Pacheco. “Era o sonho dela. A cidade, realmente, é encantada. Todos são muito acolhedores e os espaços são lindos.O complexo tem rampas de acessibilidade, piso podotátil e placas com informações em Braille em três idiomas: português, espanhol e inglês. Para o público com dificuldades de locomoção, haverá carrinhos elétricos.Segundo a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), entre 2020 e 2022, foram inaugurados 1.172 empreendimentos turísticos na região, com a criação de 2.044 postos de trabalho. Os dados incluem desde hotéis e restaurantes até micro e pequenos negócios, como artesanato e produção rural, integrados à cadeia do turismo.