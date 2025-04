Escritora e ativista Léila Gonzalez recebe homenagem no Centro Cultural da UFRGS

Nesta terça (8) e quarta-feira (9), o Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) sedia uma programação especial de atividades itinerantes. O evento, realizado das 17h às 21h em ambos os dias, é uma promoção do Projeto Memória e tem como objetivo celebrar a vida e obra da escritora e ativista Lélia Gonzalez, que estaria comemorando seu aniversário de 90 anos em 2025. Todas as atividades têm entrada gratuita.Na abertura oficial do evento, ocorre a inauguração da chamada Mostra Educativa, composta por 18 painéis artísticos produzidos com o objetivo de retratar o legado deixado pela ativista. A exposição, por sua vez, tem entrada gratuita, e permanece em cartaz no Centro Cultural até o dia 16 de maio. Em seguida, a iniciativa também promove uma exibição de um documentário sobre a vida de Lélia Gonzalez, produzido pelo próprio Projeto Memória. Após a sessão do filme, o público também é convidado a participar de um seminário acerca da obra e da memória da autora, que contará com a participação de professoras, estudiosas, intelectuais e ativistas dos movimentos negros e das mulheres.