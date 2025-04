O consumo crescente do café

O Dia Mundial do Café, comemorado em 14 de abril, não é apenas uma data para celebrar a bebida que conquista os paladares ao redor do mundo, mas também um momento para refletir sobre a evolução do mercado cafeeiro. Nos últimos anos, ele ultrapassou os limites da xícara, gerando novas possibilidades em segmentos como beleza e bem-estar. De acordo com a International Coffee Organization (ICO), o consumo global continua em expansão, com mais de 168 milhões de sacas (60 kg) comercializadas em 2024.

O patrocínio da Exposol

A gaúcha Vibra Foods, uma das maiores empresas de avicultura do Brasil, será novamente patrocinadora da Exposol em 2025, maior feira no segmento de joias e pedras preciosas da América Latina, que ocorre de 1º a 4 de maio, em Soledade. A ação busca reforçar o vínculo da multinacional com o município, onde mantém uma moderna operação que inclui frigorífico, fábrica de ração e incubatório, este último, inaugurado no final do último ano, com um investimento de R$70 milhões.

Pix parcelado em setembro

O Banco Central anunciou novidades no Pix que prometem ampliar ainda mais sua utilidade no dia a dia dos brasileiros. Uma das principais atualizações é o Pix Parcelado, previsto para setembro de 2025, que permitirá que consumidores façam compras parceladas com pagamento instantâneo ao comerciante. Essa função oferece uma alternativa ao cartão de crédito, beneficiando especialmente quem não tem acesso a esse tipo de produto financeiro. Outro uso do Pix é como garantia para empréstimos comerciais, mas só em 2026.

A missão Serpro na China

Com foco no fortalecimento da soberania digital brasileira e na consolidação dos projetos da Nuvem de Governo, o Serpro realizou uma missão estratégica à China no mês de março. A agenda envolveu compromissos institucionais e técnicos que aprofundaram o conhecimento sobre as tecnologias Huawei, uma das fornecedoras das stacks adquiridas pela empresa, componente fundamental da arquitetura de nuvem soberana do Serpro.

Mais de 130 vagas abertas

A Cielo, referência no setor de meios de pagamento, está com mais de 130 vagas abertas para cargos de estágio a gerentes, incluindo posições para especialista de FP&A Sênior e engenheiro de Dados e Analytics. As informações sobre prazo de inscrição, qualificações, regiões, áreas e cargos estão disponíveis na página da empresa no link. Outras oportunidades nas áreas de tecnologia, operações, finanças, produtos e gente, gestão e performance, podem ser acompanhadas pela plataforma Gupy.

O Gerdau Innovation Day

Maior empresa brasileira produtora de aço, a Gerdau promove, pela primeira vez, o Gerdau Innovation Day, evento que abordará temas como inovação, liderança, marca e empreendedorismo em Porto Alegre (RS), para reforçar seu protagonismo como companhia inovadora e que usa o digital e a tecnologia como ferramentas para transformar o negócio. O encontro será nesta terça-feira às 14h, no Instituto Caldeira, antecedendo a abertura oficial do South Summit Brasil 2025.

Meritocracia no ambiente de trabalho

A discussão sobre meritocracia no ambiente de trabalho ganhou novas camadas com a ascensão das práticas de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento (DEIP). A crítica recorrente de que políticas inclusivas comprometem a excelência ou desconsideram o mérito individual tem sido rebatida por estudos e experiências concretas dentro de grandes organizações. O que começa a se consolidar é a compreensão de que mérito e diversidade não são conceitos opostos.