Problemas pós temporal em Porto Alegre

Porto Alegre registrou mais um temporal severo na semana passada , afetando o fornecimento de água. Os geradores da Estação de Bombeamento de Água 16, localizada na Cidade Baixa, apresentaram uma falha técnica no acionamento (Jornal do Comércio, edição de 1°/04/2025). O governo não tem plano de ação para enfrentar intempéries e muito menos pessoal capacitado, mesmo tendo passado 11 meses da enchente histórica. Sempre após os acontecimentos dizem que vão apurar as responsabilidades. (Vilson Neumann Machado)

Planos de saúde

Os planos de saúde médico-hospitalares tiveram mais de R$ 10 bilhões de lucro em 2024 , segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi um dos melhores resultados, devido a diminuição de sinistralidades e higienização de carteira, excluindo usuários custosos (Coluna Espaço Vital, JC, 21/03/2025). Nada contra as empresas terem lucro, mas a ANS deveria se preocupar com os planos dos idosos acima de 75 anos que, em sua maioria, recebem aposentadorias baixas, que muitas vezes mal dão para pagar seu plano e os caros remédios. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

Ufrgs

Visitando recentemente o Campus do Vale da Ufrgs, no bairro Agronomia, fiquei estarrecido com o péssimo estado de conservação de inúmeras ruas internas da instituição. A reitora poderia tomar uma atitude e mandar fazer os ajustes necessários em respeito à comunidade universitária e visitantes que diariamente transitam pelo local. (Adriano Ramos)

Memorial da Kiss

Memorial da Kiss, em Santa Maria A construção do, enfrenta mais um atraso, e a data de entrega, prevista inicialmente para março e prorrogada para 30 de junho, pode mudar novamente. O motivo são novas adequações no projeto, exigidas pelo Corpo de Bombeiros para a liberação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI). No momento, as obras estão temporariamente paradas (Site do JC, 28/03/2025). Apenas um jardim florido já seria um simbólico memorial. (Augusto Bilhalva Goulart)

Empreendedorismo

Alfajores Odara, com fábrica na Zona Norte de Porto Alegre , tem se consolidado como uma das principais marcas do segmento no Brasil. A marca projeta um crescimento de mais de 60% em 2025. Hoje, São Paulo passou o RS e já é o principal mercado (Caderno GeraçãoE, JC, 27/03/2025). Parabéns para essa empresa. Produto top! (Marília Bermudez)

Empreendedorismo II

Baita produto e baita empresa. (João Pedro Hack Ribeiro)