Cármen Lúcia, ministra do STF

"Não vamos consertar as coisas e resolver o maior déficit da história de um dia para o outro. Mas estamos lutando o mais rápido possível para alcançar isso." JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos.

"O cenário de juros em alta e incerteza elevada continua impactando negativamente a confiança empresarial. Em março, houve sinais de alguma recuperação no nível de atividade em três dos quatro grandes setores econômicos, mas as expectativas para os próximos meses seguem na trajetória negativa iniciada em novembro." Aloisio Campelo Junior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV.

"Cadeia não diminui a violência urbana. Temos que distribuir renda." Drauzio Varella, médico e escritor sobre o que a sociedade brasileira precisa aprender e que não aprendeu com o massacre do Carandiru.

"No ano passado, em 2024, o Brasil teve 20 milhões de notificações de violência contra a mulher, notificações de ameaça ao feminicídio. Vinte milhões representam praticamente 10% da população brasileira sofrendo algum tipo de violência física, psicológica, econômica e política. Isto é uma guerra contra as mulheres." Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF).