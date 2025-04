Grêmio perde para o Ceará e pressão aumenta sobre Quinteros

O Grêmio perdeu para o Ceará por 2 a 0 neste sábado (5), na Arena Castelão, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor teve, em questão de performance, seu melhor desempenho. Mas o resultado, que importa, não veio, e o foco já precisa estar no Atlético Grau, nesta terça, na Arena, pela 2ª rodada da Sul-Americana. Pressionado, o técnico Gustavo Quinteros pode abrir mão dos três volantes e voltar a escalar um meia armador. Em Fortaleza, Pedro Raul, de pênalti, e Matheus Araújo fizeram os gols da vitória do Vozão. Já em Porto Alegre, inicia aumenta a pressão sobre o trabalho do treinador gremista.

O gol de Pedro Raul foi o sétimo do atacante em oito jogos com a camisa do time cearense. O gol de Matheus também foi marcante, nos acréscimos da partida. O jogador, que entrou no segundo tempo, aproveitou sobra em jogada aos 50 minutos, quando Tiago Volpi, goleiro do Grêmio, foi para a área tentar empatar a partida quando estava 1 a 0 para o Ceará. A bola sobrou para Matheus, que bateu do meio da rua para decretar a vitória cearense.

Ainda que contra um adversário modesto no meio de semana, os gremistas não apresentam otimismo. No CT Luiz Carvalho, Quinteros tem a missão de reverter o cenário negativo na preparação. O último treino é nesta segunda e a principal dúvida é o atacante Amuzu. Ele caiu mal e bateu a cabeça no sábado, sendo substituído através do protocolo de concussão da CBF. No entanto, ele só é impedido de atuar no compromisso seguinte em competições da entidade e, caso tenha condição, pode ser relacionado.

Dentro de campo, o Ceará começou melhor a partida na Arena Castelão, pressionando o Grêmio. Aos dez minutos, o Vozão quase abriu o placar com um golaço de bicicleta de Galeano, mas Volpi espalmou para escanteio.

Aos 23, Pedro Raul, de pênalti, fez o primeiro. Após o baque de sair perdendo, o Tricolor passou a trocar mais passes e melhorou no jogo. O time gaúcho passou a atacar mais e criou chances de empatar ainda no primeiro tempo, principalmente com Amuzu.

O duelo ao longo da segunda etapa passou a ser ataque contra defesa, com o Grêmio pressionando e o Ceará acuado na retaguarda. Mas o time gaúcho foi ineficiente nas finalizações e, para piorar, o Ceará ampliou nos acréscimos com Matheus Araújo.



Ceará (2) Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Sobral (Lourenço), Dieguinho, Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Aylon), Fernandinho (Alejandro Martínez), Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Léo Condé.



Grêmio (0) Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Cristaldo), Edenilson (Monsalve); Pavón (João Pedro), Amuzu (André Henrique), Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP).