Inter goleia o Cruzeiro no Beira-Rio e vence a primeira no Brasileirão

Em uma atuação de gala para mais de 31 mil torcedores no Beira-Rio, o Inter não tomou conhecimento do Cruzeiro na goleada por 3 a 0, neste domingo (6), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória da equipe na competição, após o empate com o Flamengo na estreia. O jogo ficou marcado pela contestável expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, ainda no primeiro tempo, e pela atuação dominante do time de Roger Machado, que está invicto na temporada com dez vitórias e cinco empates. Os gols foram marcados por Alan Patrick, Valencia e Borré.

Depois de 20 minutos apáticos, uma escapada de Wesley incendiou o estádio. O atacante foi lançado por trás dos zagueiros, que o acompanharam, mas ficaram surpresos quando ele girou e saiu cara a cara com Cássio. Jonathan Jesus, teoricamente, desequilibrou o jogador a um passo da área e, por isso, foi expulso com o cartão vermelho direto. O cruzeirense, no entanto, não tocou em Wesley e sua expulsão não foi justificável.

A paralisação por conta das reclamações durou cinco minutos. Autorizado, Alan Patrick cobrou a falta na mão do goleiro — foi a primeira finalização a gol do jogo. Em seguida, o técnico Leonardo Jardim reequilibrou a defesa ao substituir o meia Eduardo pelo zagueiro Gamarra.

Aos 30, diante da superioridade numérica e imposição no ataque, os donos da casa abriram o placar com Alan Patrick. Bernabei encontrou o camisa 10 livre entre as linhas e em um drible curto, ele limpou Fabrício Bruno e bateu rasteiro, com força, no contrapé de Cássio.

E aí instaurou-se uma blitz. Com a Raposa entre as cordas, o time de Roger Machado subiu a marcação e quase fez o segundo aos 35, com Bernabei. E o quase saiu do papel um minuto depois, com Valencia. Na jogada, Alan deu um toque mágico para Wesley na direita, o atacante cruzou na pequena área e o camisa 13 completou com a ponta do pé para o fundo do gol.

A primeira escapada dos mineiros foi aos 41, quando o lateral-esquerdo Kaiki pifou Gabigol pela esquerda, mas o camisa 9 bateu na rede pelo lado de fora. O defensor, antes assistente, quase descontou em um lance similar, com o mesmo destino. Ainda antes do intervalo, duas bolas na trave, uma para cada lado. Primeiro, Valencia em um cruzamento na área. Depois, Wanderson, de olho na lei do ex, em um foguete do meio da rua.

Na volta dos vestiários, o terceiro tento dos gaúchos saiu cedo, mas o árbitro foi ao VAR e anulou por um toque de mão de Carbonero. Seria o primeiro gol de Wesley em 2025. Depois, aos 22, Valencia foi quem encarou Cássio. O equatoriano chegou a driblar o goleiro, mas bateu fraco e a zaga cobriu. Na cobrança do escanteio, um entrevero na área e finalização de Ronaldo, para milagre de Cássio.

Já aos 32 minutos, Borré, que acabará de entrar, instaurou a goleada. O camisa 19 invadiu a área, cortou o defensor e bateu rasteiro com a canhota para voltar a marcar com a camisa alvirrubra. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 48.

Agora, o foco é total na Libertadores. Na quinta, às 21h30min, o Inter recebe o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 2ª rodada da fase de grupos. Na estreia, a equipe de Medellín goleou o Nacional do Uruguai por 3 a 0 e assumiu a liderança da chave. O Colorado empatou com o Bahia em Salvador.

Inter (3) Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique (Diego Rosa) e Alan Patrick (Romero); Wesley, Valencia (Borré) e Carbonero (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro (0) Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (expulso) e Kaiki (Marlon); Lucas Romero, Matheus Henrique e Eduardo (Gamarra); Wanderson (Rodriguinho), Gabigol (Lautaro Diaz) e Dudu (Marquinhos). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique.