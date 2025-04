Neto do célebre Xico Stockinger, o escultor

Leo Stockinger

assina sua primeira exposição individual no Brasil. A mostra Vísceras marca o retorno do artista, que vive há mais de 20 anos na Austrália, para seu país natal, e tem início nesta quinta-feira, na Galeria Stockinger de Porto Alegre (rua Luciana de Abreu, 450). A série de obras que compõem a exposição tem uma origem muito específica. A partir da união de um composto adesivo vermelho, de aspecto molhado, com madeira de árvores mortas encontradas na beira da praia, o artista procurou evocar o caráter visceral encontrado na carne, buscando dar um novo significado e uma nova "vida" para a matéria. A exposição Vísceras deverá permanecer em cartaz até o dia 28 de abril, com visitação gratuita e aberta ao público.

Ator de Hollywood que estrelou em papéis como Jim Morrison, Homem de Gelo e Batman,

Val Kilmer

morreu nesta terça-feira em Los Angeles (EUA) aos 65 anos. A causa, segundo a filha, Mercedes Kilmer, foi um quadro de pneumonia. Kilmer havia se recuperado de um diagnóstico de câncer de garganta em 2014 que exigiu duas traqueotomias. Ele deixa dois filhos, Mercedes e Jack. Ator mais jovem a ser aceito na prestigiosa Juilliard School na época em que ele frequentou, Kilmer experimentou os altos e baixos da fama de forma mais dramática do que a maioria. Sua chance veio na paródia de espionagem de 1984 Top Secret - Superconfidencial. Dois anos depois, teria papel de destaque em Top Gun (1986), papel que reprisaria em Top Gun: Maverick (2022). A carreira no cinema atingiu o auge no início da década de 1990, quando se destacou em filmes como The Doors (1991), Tombstone (1993), Amor à Queima Roupa (1993) e Fogo Contra Fogo (1995). Foi também em 1995 que vestiu uma capa volumosa como Batman em Batman Eternamente. Além dos filmes, Kilmer publicou dois livros de poesia e foi indicado ao Grammy em 2012 por álbum de spoken word (palavra declamada) The Mark of Zorro.

O concerto Latinidades, da

Ospa,

é a atração no Complexo Cultural Casa da Ospa nesta sexta-feira, a partir das 20h. A orquestra, que será regida pelo compositor e regente da Ospa Jovem Arthur Barbosa, pretende apresentar um repertório intensamente influenciado por sonoridades brasileiras e caribenhas, com canções que bebem das raízes do bolero, do cumbia, do frevo, do samba-canção e de uma série de outros ritmos latino-americanos. O show tem entradas à venda no Sympla, a partir de R$ 10,00. Consolidado como um dos compositores mais importantes da história do Rio Grande do Sul, o violinista Arthur Barbosa terá sua trajetória musical homenageada na apresentação desta sexta-feira. Ao longo da noite, serão tocadas duas peças de sua autoria, uma delas acompanhada pela participação especial do violinista Alejandro Drago, natural da Argentina.