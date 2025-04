Max Verstappen vence a primeira na temporada 2025

Max Verstappen, da Red Bull, largou bem na ponta, liderou a prova de forma absoluta e venceu o GP do Japão de F1 que aconteceu na madrugada deste domingo (6). Foi a primeira vitória do piloto holandês na temporada 2025 e a quarta seguida no Japão. A dupla da McLaren terminou na cola de Verstappen após vencer as duas primeiras corridas da temporada, com Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou a corrida na 19ª colocação. O brasileiro, que largou em 17º, caiu para último logo na largada e cruzou a linha de chegada à frente apenas de Stroll.

Verstappen largou bem e manteve a ponta. Em apenas seis voltas, o holandês —que chegou a reclamar da troca de marchas no começo— abriu mais de 2s em relação à McLaren de Lando Norris.

A esperada chuva caiu pela manhã, mas parou antes da corrida e permitiu que a pista de Suzuka secasse bem, deixando apenas algumas poças d'água pelo trajeto —e suficiente para não registrar nenhum fogo na grama, tal como foi nos treinos.

LEIA TAMBÉM: Daniel Alves tem passaportes liberados pela Justiça e pode voltar ao Brasil

O piloto holandês e Norris foram juntos para os boxes na 22ª volta e se embolaram na saída. O britânico reclamou que foi jogado para fora pelo holandês, mas o replay mostrou que o piloto da Red Bull saiu na frente e foi o próprio Norris que se colocou na grama. Logo depois, os próprios comissários confirmaram que não houve irregularidade.

O fim foi recheado de emoção na briga pelo 1º lugar. Norris começou a tirar a diferença de Verstappen nas voltas finais, mas o holandês conseguiu se manter ao menos um segundo à frente para cruzar a linha de chegada na ponta.

Com a vitória, Max Verstappen chega a 61 pontos e cola em Lando Norris, que vai a 62 e mantém a liderança na classificação. George Russel segue na terceira posição, agora com 49 pontos.

Ao final do GP, a classificação da corrida terminou com o seguinte top dez: Max Verstapen (Red Bull), Lando Norris (McLaren, Oscar Piastri (McLaren), Charles Lecrerc (Ferrari) e George Russel (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Oliver Bearman (Haas). A Fórmula 1 volta no próximo domingo, com o GP do Bahrein. A corrida tem início às 12h.