Semana inicia com instabilidade e possibilidade de temporal no RS

A semana começa com tempo instável pelo Estado devido o processo de formação de um centro de baixa pressão entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. Desta forma, teremos o dia já começando com muitas nuvens na maior parte das cidades – aberturas de sol no início da manhã mais da Capital em direção a Santa Catarina.

Com isso, chove pelo Estado ao longo do dia. A MetSul Meteorologia alerta que pode ter chuva forte com temporais, sobretudo nas cidades do Oeste, Campanha, Centro e Sul. Sobre esta última região também destacamos maiores rajadas de vento. Os termômetros ficam entre 13 e 25°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o sol ainda consegue aparecer nas primeiras horas da manhã. Porém, à medida que o próprio período matinal vai ocorrendo, as nuvens carregadas tomam conta da região trazendo chuva para a sequência do dia. Quanto mais no final do dia, maior a chance de chuva. Isoladamente pode ocorrer temporais, sobretudo à noite. As temperaturas oscilam entre os 17 e os 23°C.

As chuvas e o cenário instável deve se manter, pelo menos, até terça-feira. As precipitações seguem, na quarta e quinta-feira, na Serra, Litoral e alguns pontos da Região Metropolitana. Contudo, não há tendência de temporais. O tempo só volta a ficar estável em solo gaúcho na próxima sexta-feira.